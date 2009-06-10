Межбанк: доллар немного вырос

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6055/7,6240, к 11:00 сузился спрэд - 7,6080/7,6215, а к 12:00 цены снизились до 7,6065/7,6140. К закрытию ценовые уровни поднялись до 7,6090/7,6160 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Нацбанк вышел на рынок (на аукционе) с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2453/0,2463, к 11:00 цены поднялись до 0,2457/0,2465, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 0,2457/0,2464. К закрытию торгов цены снова повысились - 0,2458/0,2465.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,100 (-0,4000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4050/1,4140.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7065/10,7385, к 11:00 цены ушли вверх - 10,7310/10,7655, а к 12:00 упали до 10,7260/10,7490. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7070/10,7355.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 760,54 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 224,469 млн. долл., продажи – 221,695 млн. долл., в т.ч. покупка доллара США – 122,941 млн. долл., продажа – 117,129 млн. долл.