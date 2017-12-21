Что с валютой в Украине: евро поднялся выше 33 гривень в курсах Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2785.5935 (21 декабря – 2786.0871)

100 EUR – 3303.4353 (21 декабря – 3300.1202)

10 RUR – 4.7569 (21 декабря – 4.7449)

В четверг, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,09/33,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,8559 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 684 сделки на сумму 464,62 млн долл.