Рада сняла запрет на взыскание залогового имущества на подконтрольной территории зоны АТО

Верховная Рада сняла запрет на взыскание залогового имущества и начисление штрафов по заключенным после 2018 года кредитным договорам для предприятий с подконтрольной украинским властям территории зоны АТО.

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За принятие соответствующего законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" по восстановлению возможностей развития малого и среднего бизнеса с использованием заемного финансирования на территории проведения антитеррористической операции проголосовали 242 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Этот законопроект разблокирует возможности для кредитования бизнеса на подконтрольной территории в зоне АТО, это очень важный законопроект для возобновления нормальной работы экономики», - отметил, представляя законопроект, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2014 года вступил в силу Закон Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции», согласно которому на время проведения антитеррористической операции запрещается начисление пени и/или штрафов на основную сумму задолженности по обязательствам по кредитным договорам и договорам займа с 14 апреля 2014 года гражданам Украины, зарегистрированным и проживающим или переселившимся с 14 апреля из населенных пунктов, где проводилась антитеррористическая операция, а также юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые осуществляют (осуществляли) свою хозяйственную деятельность на территории таких населенных пунктов.