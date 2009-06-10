Счетная палата должна ежемесячно анализировать выполнение бюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости перехода Счетной палаты на ежемесячный режим проведения оперативного анализа выполнения государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на сегодняшней встрече Президента с председателем Счетной палаты Валентином СИМОНЕНКО.

В частности, Президент очертил основные мероприятия, на которых Счетная палата сегодня должна дополнительно сконцентрировать свои усилия, среди которых первой назвал необходимость проведения ежемесячных анализов по выполнению бюджета страны с обязательным обнародованием их результатов, - учитывая ограничение правительством информирования общества о реальном состоянии государственных финансов.

Президент отдельно подчеркнул важность решения вопроса по осуществлению по итогам І полугодия проверки законности и эффективности использования средств созданного в бюджете Стабилизационного фонда.

“Как свидетельствует мировая практика, Стабилизационный фонд в кризисных условиях должен выступать «инвестиционным локомотивом» экономики. Однако в Украине эта идея выхолощена как в законе о бюджете, так и практикой правительства. Фактически сегодня Стабилизационный фонд превратился в механизм ручной маскировки Кабинета министров пробелов в экономике в целом и деятельности отдельных предприятий в частности”, - заявил глава государства.

В.ЮЩЕНКО также ожидает от Счетной палаты внесения предложений как относительно устранения нарушений действующего бюджетного процесса, так и относительно совершенствования бюджетного законодательства в целом.

Со своей стороны В.СИМОНЕНКО изложил Президенту свое виденье путей решения актуальных проблем бюджетного процесса и доложил о текущей ситуации в деятельности Счетной палаты. По его убеждению, на сегодня существует ряд главных проблем бюджетного процесса. В первую очередь, речь идет об отсутствии реакции правительства на любые замечания Счетной палаты относительно нарушений бюджетного законодательства.

По словам В.СИМОНЕНКО, с начала года он направил в Кабинет министров 39 обращений относительно обнаруженных аудиторами Счетной палаты нарушений в конкретных министерствах и ведомствах и в целом относительно выполнения бюджета-2009, однако ни одного ответа не получил.

Еще одной проблемой бюджетного процесса В.СИМОНЕНКО назвал нереагирование на замечание Счетной палаты Верховной Рады. В соответствии с Бюджетным кодексом, отметил он, в парламент был направлен отчет Счетной палаты относительно выполнения бюджета по итогам 2008 года и І квартала 2009 г.

«Я неоднократно обращался с просьбами к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ относительно публичного заслушивания этой информации в парламенте и принятия соответствующих мер реагирования. Однако поддержки этих законных требований не получил», - сказал В.СИМОНЕНКО.

Как заявил руководитель Счетной палаты, правительство все больше идет путем засекречивания информации. «Значительная часть информации, которая должна быть публичной, подается Счетной палате как секретная или «для служебного пользования». А это делает невозможным дальнейшее использование данной информации в публичной сфере – в выступлениях, на конференциях и т. п.», – сказал он.

По словам В.СИМОНЕНКО, в Украине усилиями правительства существенно искажена система государственного контроля. В отличие от европейской практики, когда основное внимание правительств уделяется выводам внешних аудиторов, у Кабинета министров Украины на замечания Счетной палаты реакции нет. Вместо этого, добавил он, гипертрофированные полномочия предоставлены КРУ, которое практически превратилось во внутренний карательный орган правительства и лично его руководителя. Выводы КРУ, не подтвержденные реальными фактами, становятся основанием для расправы над «неугодными», как это имело место в случае с министром обороны, сказал руководитель Счетной палаты.

Говоря о Стабилизационном фонде, В.СИМОНЕНКО констатировал: он сегодня используется несоответственно антикризисному законодательству и закону о бюджете-2009, а на собственное усмотрение премьер-министра.

Председатель Счетной палаты обратился к Президенту с просьбой максимально способствовать обнародованию выводов этого ведомства, а также поддержать его законное требование относительно выступления в ВР по итогам бюджетного процесса. В.СИМОНЕНКО также пригласил главу государства на следующей неделе посетить коллегию Счетной палаты, поскольку в это время в Киеве состоится заседание Совета директоров EUROSAI (Счетная палата Украины в 2008 году была принята в Совет руководящих этой организации Высших органов финансового контроля европейских стран).

На встрече Президент также дал высокую оценку единодушному решению 56 государств-участников ОБСЕ от 30 апреля об избрании Счетной палаты Украины Внешним аудитором этой организации. «Это блестящий факт», – подчеркнул он, пожелав Счетной палате успехов в этой ответственной работе.

Также глава государства отдельно поблагодарил руководителя Счетной палаты за поддержку инициативы Президента по реализации Счетной палатой контроля за полнотой и ритмичностью финансирования общегосударственных противопаводковых программ за последние 4 года.