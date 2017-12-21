Депутаты приняли закон о мониторинге госзакупок в системе Prozorro

Верховная Рада приняла в втором чтении законопроект, позволяющий Государственной аудиторской службе Украины (ГАСУ) проводить мониторинг электронных тендеров в системе Prozorro.

Читайте такжеМинэкономразвития запустило систему автоматического контроля тендеров на Prozorro

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законы Украины относительно осуществления мониторинга закупок» проголосовали 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно закону, решение Госаудитслужбы о начале мониторинга будет публиковаться в системе Prozorro в течение двух дней с момента его принятия. Срок проведения мониторинга не будет превышать 15 рабочих дней. В ходе мониторинга специалисты ГАСУ могут общаться с заказчиком через Prozorro и просить дать объяснения относительно предмета расследования. Заказчик будет иметь три рабочих дня для предоставления ответа. Он также сможет по собственной инициативе предоставлять объяснения, даже без запроса от ГАСУ. Весь диалог будет в открытом доступе в системе Prozorro на карточке тендера. Там же будут публиковаться выводы мониторинга на протяжении трех рабочих дней с момента их составления. В заключении обязательно будет содержаться описание нарушения и обязательства по устранению этого нарушения. У заказчика есть три рабочих дня с момента обнародования вывода, чтобы однократно обратиться в ГАСУ за дополнительными разъяснениями. Также у заказчика есть пять рабочих дней со дня опубликования заключения для загрузки в систему информации об устранении нарушения или аргументированном несогласии с результатами мониторинга.

Как отметил в своем Twitter премьер-министр Владимир Гройсман, автоматический мониторинг на всех этапах госзакупок и исполнения договоров даст возможность предупреждать злоупотребления в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, система мониторинга электронных государственных закупок Dozorro за год своей работы выявила 2680 возможных нарушений, по которым было начато 25 дел по административным нарушениям, закончившихся 5 штрафами, а также 109 уголовных дел, закончившихся тремя приговорами.

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившихся на всех госзаказчиков с 1 августа 2016 года, по состоянию на 23 октября составила 32,73 млрд грн.