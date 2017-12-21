Одесский облсовет принял бюджет области на 2018 год

Одесский областной совет принял бюджет области на 2018 год с доходами почти 10,434 млрд грн и расходами 10,43 млрд грн.

Читайте такжеОдесский облсовет выделил более 790 миллионов гривень на соцподдержку населения Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты облсовета приняли на сессии сегодня, 21 декабря.

Согласно решению сессии, доходы общего фонда утверждены в размере более 9,776 млрд грн, специального фонда – 657,432 млн грн, в том числе бюджета развития – 878,4 тыс. грн.

Расходы общего фонда утверждены в размере почти 9,673 млрд грн, расходы специального фонда – 757,508 млн грн.

Профицит областного бюджета утвержден в сумме 19,238 млн грн, дефицит специального фонда областного бюджета – 49,027 млн грн.