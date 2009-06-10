Совет НБУ рекомендовал правлению снизить учетную ставку
18:45, 10 июня 2009Финансы
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Сообщил Порошенко
Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению центрального банка снизить уровень учетной ставки.
Об этом сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции по итогам заседания совета в среду.
Совет НБУ также рекомендовал приблизить ставки рефинансирования к уровню учетной ставки.
Действующая учетная ставка НБУ не менялась с 30 апреля 2008 года и составляет 12% годовых.
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