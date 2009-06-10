Совет НБУ рекомендовал правлению снизить учетную ставку

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению центрального банка снизить уровень учетной ставки.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции по итогам заседания совета в среду.

Совет НБУ также рекомендовал приблизить ставки рефинансирования к уровню учетной ставки.

Действующая учетная ставка НБУ не менялась с 30 апреля 2008 года и составляет 12% годовых.