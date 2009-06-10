НБУ направил 1,7 млрд. грн. на создание резервов
19:02, 10 июня 2009Финансы
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Под выданные кредиты
Национальный банк Украины (НБУ) направил 1,7 млрд. грн. на создание резервов под выданные им кредиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.
По его словам, по состоянию на 6 июня, сумма просроченных кредитов, выданных Нацбанком, составляла 2,7 млрд. грн., 1,4 млрд. грн. кредитов были пролонгированы.
Кроме того, Совет НБУ планирует, что превышение доходов над расходами центрального банка в 2009 году составит 8,6 млрд. грн. и рекомендовал правительству направить 1 млрд. грн. из этой суммы на увеличение фонда гарантирования вкладов.
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