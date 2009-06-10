Национальный банк Украины (НБУ) направил 1,7 млрд. грн. на создание резервов под выданные им кредиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

По его словам, по состоянию на 6 июня, сумма просроченных кредитов, выданных Нацбанком, составляла 2,7 млрд. грн., 1,4 млрд. грн. кредитов были пролонгированы.

Кроме того, Совет НБУ планирует, что превышение доходов над расходами центрального банка в 2009 году составит 8,6 млрд. грн. и рекомендовал правительству направить 1 млрд. грн. из этой суммы на увеличение фонда гарантирования вкладов.