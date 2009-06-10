НБУ сегодня продал 1,496 млн. долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на специальном аукционе в среду продал 1,496 млн. долл. США по курсу 7,63 грн./долл., говорится в сообщении на официальном веб-сайте НБУ.

По данным Нацбанка, в аукционе приняли участие 15 банков, в частности, АБ «Брокбизнесбанк», АКБ «Укрсоцбанк», АКБ «Форум», АКИБ «УкрСиббанк», АО «Укрэксимбанк», ОАО «Кредитпромбанк», ОАО «Платинум Банк», ОАО «Сведбанк», ОАО «Украинский профессиональный банк», ОАО «Универсал Банк», ОАО «ВТБ Банк», КБ «Надра», ЗАО «ПУМБ», ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина», ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 27 февраля 2009 года начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе НБУ, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.