Совет НБУ прогнозирует инфляцию в 2009 г. на уровне 12-13,5%

Инфляция в Украине по итогам 2009 года составит 12-13,5%. Такой консенсус-прогноз Совета Национального банка Украины (НБУ) и соответствующего департамента НБУ озвучил глава Совета Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что прогноз сделан без учета возможного повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2009 года составила 0,5%, с начала года – 7,4 %.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3%.

В апреле т.г. Международный валютный фонд улучшил прогнозные показатели по инфляции – с 17% до 16,8%, прогноз на 2010 г. – до 10%.