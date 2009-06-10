ФАСП: доля передаваемых коллекторам кредитов выросла

Несмотря на почти полное прекращение кредитования к началу 2009 г., доля передаваемых банками кредитов на обработку коллекторам выросла до 20-25%, заявляет директор «Финансового агентства по сбору платежей» (ФАСП Украина) Кирилл ЦИПРИВУЗ.

Об этом говорится в пресс-релизе «ФАСП Украина», переданном УНИАН.

«Рост доли аутсорса мы объясняем сложностью взыскания задолженности по кредитам, выданным в 2008 г.», - сказал он.

По его словам, основными клиентами коллекторских компаний в 2009 г. по-прежнему остаются коммерческие банки, а средняя сумма передаваемой ими задолженности увеличилась на 60% – с 5 тыс. грн. (май 2008 г.) по потребительским кредитам до 8 тыс. грн. (май 2009 г.).

Сохраняется тенденция роста количества обращений за услугами коллекторов со стороны страховых компаний и операторов сотовой связи. В сегменте же услуг ЖКХ сотрудничество с коллекторами развивается медленно, однако позитивная динамика все-таки присутствует, отмечает К. ЦИПРИВУЗ.

«Главной же особенностью рынка в 2009 году является рост корпоративного collection-взыскания задолженности, образовавшейся у субъектов хозяйственной деятельности», - подчеркнул директор «ФАСП Украина». По его словам, в портфеле ФАСП около 30% составляет задолженность юридических лиц.

Он также считает, что на украинском рынке только 5% коллекторских компаний имеют инвестиционные возможности для покупки долговых портфелей.

Повышение рисков не взыскать задолженность по купленным портфелям проблемных кредитов приводит к уменьшению цены долговых портфелей. «К сожалению, пока еще не все банки готовы принять то обстоятельство, что «докризисных» цен на долговые портфели больше не будет и кризис ликвидности коснулся всех игроков финансового рынка», - отметил К. ЦИПРИВУЗ. По его оценке, до конца года цена приобретения долговых портфелей снизится до 2-8% его стоимости.

До конца года участник рынка ожидает появления новых коллекторских компаний, которые, однако, существенно не изменят общей картины рынка, где на сегодняшний день работают до 30 компаний, 70% которых являются независимым, и 30% – аффилированными с банками. Число лидеров рынка не превысит 10 компаний. Зарубежные компании будут заходить на украинский рынок в основном из России (пример – недавний выход лидера российского рынка ФАСП через НКА), западные компании заинтересуются украинским рынком уже в 2010 г.

Справка УНИАН. В августе 2004 г. «ФАСП» зарегистрировано как первое коллекторское агентство в России. На сегодня региональная сеть «ФАСП» составляет 30 региональных офисов в РФ, включая филиал в Казахстане. «ФАСП» является членом Международной сети коллекторских агентств GCS и учредителем Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств НАПКА.

В Украине «ФАСП» начало свою деятельность в мае 2009 г. на базе «Независимого коллекторского агентства».