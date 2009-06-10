ЕБРР в 2009 году инвестирует в украинскую экономику 1 млрд. евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в 2009 году инвестировать в экономику Украины 1 млрд. евро.

Как сообщило управление по связях со СМИ секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил глава делегации Совета директоров ЕБРР Терри БРАУН на встрече с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в Киеве в среду.

«Мы хотим работать с вами в период кризиса, но еще большее значение имеет то, что мы хотим с вами работать и после кризиса», - сказал он.

При этом Т.БРАУН добавил, что Украина является ключевой страной как в европейском, так и в мировом контексте, и благодаря скоординированным действиям стороны «сумеют создать более сильную и лучшую Украину».

Представитель ЕБРР напомнил, что банк оказывал Украине помощь в реструктуризации банковского сектора и планирует работать с банками в дальнейшем для кредитования экономики Украины.

По словам Т.БАРАУНА, важными направлениями сотрудничества Украины с ЕБРР также являются энергетическая отрасль и муниципальная инфраструктура. «Мы будем оказывать вам помощь в подготовке к Чемпионату по футболу 2012 года, будем помогать в реализации муниципальных инфраструктурных проектов, необходимых для проведения такого чемпионата», - сказал он .

Ю.ТИМОШЕНКО, в свою очередь, отметила, что Украина и ЕБРР сотрудничают почти в 170 проектах, а объем инвестиций ЕБРР в экономику Украины достигает 5 млрд. дол.