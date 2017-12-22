Ниже $15 тысяч: курс биткоина стремительно падает

За сутки курс биткоина упал на 13%. К утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты опустился до $14 524.

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Минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на уровне $13 128, однако позднее криптовалюта частично отыграла падение. При этом в понедельник, 18 декабря, биткоин стоил $20089. Таким образом, за пять дней падение курса составило 35%, пишет РБК.

Как отмечает Bloomberg, падение может быть связано с конкуренцией с другой криптовалютой, Bitcoin Cash, стоимость которой за последние несколько недель поднялась в несколько раз.

Кроме того, причиной падения могла послужить коррекция курса криптовалюты после масштабных вливаний, которые привели ранее к резкому росту курса биткоина.