Белорусский госбанк хочет купить украинскую "дочку" российского "Сбербанка"

Белорусский государственный «Паритетбанк» направил пакет документов в Национальный банк Украины для согласования покупки 100% акций украинской дочерней структуры российского государственного «Сбербанка».

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Как сообщается на сайте «Паритетбанка», наблюдательный совет финучреждения принял решение о приобретении «Сбербанка» в Украине по итогам анализа возможных путей развития банка, и руководство «Паритетбанка» высоко оценивает потенциал украинской структуры.

Справка УНИАН. «Паритетбанк» основан в 1991 году и занимает 15-е место в Республике Беларусь по размеру активов. Основным акционером финучреждения является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции сроком на 1 год в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.