Индекс Инвестиционной привлекательности Украины вырос

По результатам июньской волны исследования «Индекс Инвестиционной привлекательности Украины» (EBA Investment Attractiveness Index) продемонстрировал небольшой рост по всем индикаторам и достиг значения 2,6 по 5-бальной шкале.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

Как отмечается в пресс-релизе, это первый положительный показатель после резкого падения в сентябре-октябре 2008 года и дальнейшей стабилизации на низком уровне на протяжении ноября 2008-февраля 2009 года.

Согласно полученной информации, в структуру Индекса Инвестиционной привлекательности Украины включены показатели оценок сравнительной инвестиционной привлекательности последних трех месяцев, текущего периода и ожидаемых изменений в ближайшие три месяца. Среди всех индикаторов, вошедших в структуру Индекса, наиболее пессимистична оценка текущего инвестиционного климата, которая достигла значения 2.3. Остальные показатели выросли до уровня 2.7-2.8. Таким образом, инвесторы продемонстрировали более оптимистичные ожидания относительно улучшения инвестиционного климата в ближайшие 3 месяца, которые приближаются к его нейтральной оценке. Более высокие оценки инвестиционного климата предыдущего периода (2.7) в сравнении с низкой оценкой текущей ситуации (2.3) указывают на то, что фактически инвестиционный климат в предыдущем квартале, по мнению экспертов, оказался несколько лучшим, чем ожидалось.

По словам исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны ДЕРЕВЯНКО, «результаты четвертой волны оценки Индекса дают основания полагать, что инвесторы позитивно оценивают потенциал развития бизнеса в Украине. Но чтобы улучшение показателей Индекса было не временным явлением, а устойчивой тенденцией, необходимо, прежде всего, наладить конструктивный диалог между государственной властью и бизнесом и решить ряд тех проблем, о которых компании уже неоднократно говорили в рамках Европейской Бизнес Ассоциации».

Как отмечает Исполнительный Директор InMind Елена ПОПОВА, «небольшой рост Индекса Инвестиционной привлекательности EBA и всех его составляющих в ходе последнего замера и его приближение к нейтральной оценке свидетельствует о том, что прошел первый период адаптации бизнеса к кризису. Несмотря на одну из самых низких позиций Украины в международных рейтингах, основывающихся на макроэкономических показателях, оценки инвестиционного климата теми инвесторами, которые сегодня работают в Украине, более позитивны».

В пресс-релизе говорится, что основной антикризисной мерой, предпринимаемой более чем половиной участвующих в исследовании компаний с начала 2009 года, остается сокращение затрат (за исключением затрат на персонал). Однако обращают на себя внимание и некоторые изменения в спектре антикризисных мер: с 19% до 35% возросло количество компаний, которые стали уделять большее внимание качеству, развитию и продвижению своих продуктов, а также с 11% до 18% тех, кто ориентирован на эффективное бизнес планирование. В то время как доля компаний, которые применяют меры по минимизации затрат на персонал, в том числе сокращение штата и зарплаты, остается на том же уровне (22%), меньше внимания фокусируется на приостановке программ развития и сокращении инвестиций, а также реструктуризации, которые были более значимы в самом начале 2009 года.

Cправка УНИАН. Оценка индекс инвестиционной привлекательности Украины проводится Европейской Бизнес Ассоциацией при поддержке исследовательской компании InMind. Индекс рассчитывается на основе регулярного мониторинга оценок инвестиционного климата Украины первыми лицами компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации.

Европейская Бизнес Ассоциация - неправительственная организация, которая объединяет около 800 европейских, международных и отечественных компаний, которые работают в Украине. Сегодня ассоциация является одной из главных организаций международного бизнеса в Украине. Европейская Бизнес Ассоциация была создана в 1999 году. Инициатором ее создания была Европейская Комиссия, которая заинтересована в поддержке европейского бизнеса в Украине и налаживании двусторонних отношений Украина-ЕС. Принимая во внимание приоритеты Украины относительно интеграции в Европейский Союз, основной целью деятельности Ассоциации есть налаживание отношений европейского бизнеса с представителями власти в Украине для сотрудничества по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику государства.

InMind - исследовательское агентство полного цикла, представитель Factum Group в Украине и соучредитель группы. InMind предоставляет полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга: количественные и качественные исследования рынка, потребителей, продукта, а также инновационный анализ и исследовательский аудит. Специалисты InMind имеют более чем 17-летний опыт работы на украинском исследовательском рынке.