"ПриватБанк" ищет покупателя на свою латвийскую "дочку"

Национализированный «ПриватБанк» ищет покупателя на принадлежащий ему пакет акций AS PrivatBank (Латвия) в размере 46,5% его уставного капитала, сообщила пресс-служба финучреждения.

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Как отмечается в сообщении, с этой целью, а также для подготовки и сопровождения сделки, наблюдательный совет банка согласовал заключение контракта с одной из ведущих украинских компаний - партнером «Ротшильд» в Украине.

По оценкам банка, привлечение этой компании будет способствовать быстрому процессу проведения переговоров с потенциальными инвесторами и предупредит конфликт интересов с представителями интересов других собственников банков.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь решением Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.