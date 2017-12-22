Операция "спасти гривню": Нацбанк снова будет продавать валюту

Национальный банк Украины сегодня, 22 декабря, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты объемом до 100 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 12:00, а результаты аукциона будут опубликованы на сайте регулятора.

Справка УНИАН. Сегодня, 22 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 27,89/27,91 грн/долл.

По оценкам экспертов, текущая девальвация гривни была прогнозируема, и связана с ростом бюджетных платежей в конце года.

В НБУ считают, что фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.