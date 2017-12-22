В НБУ подтвердили, что белорусский госбанк интересуется "дочкой" российского "Сбербанка"

Национальный банк Украины подтвердил получение от белорусского государственного «Паритетбанка» пакета документов для согласования покупки 100% акций украинской дочерней структуры российского государственного «Сбербанка».

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«Национальный банк Украины официально получил 21 декабря 2017 года от управления делами президента Республики Беларусь пакет документов для согласования через акционерное общество «Паритетбанк» (Республика Беларусь) приобретения опосредованного существенного участия в ПАО «Сбербанк» в размере 100% его уставного капитала», - говорится в комментарии пресс-службы НБУ, переданном УНИАН.

По информации НБУ, сейчас полученные документы находятся на рассмотрении, по результатам которого регулятор проинформирует общественность дополнительно.

Также сообщается, что в рамках действующего законодательства Нацбанк рассматривает документы для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев, проверяя деловую репутацию инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Справка УНИАН. «Паритетбанк» основан в 1991 году и занимает 15-е место в Республике Беларусь по размеру активов. Основным акционером финучреждения является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции сроком на 1 год в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.