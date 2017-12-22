Парубий подписал госбюджет-2018 и отправил на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый парламентом 7 декабря государственный бюджет Украины на 2018 год и направил его на подпись президенту Петру Порошенко.

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Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон подписан с редакционными уточнениями, одобренными депутатами 21 декабря.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 декабря приняла госбюджет Украины на 2018 год, который был доработан в соответствии с бюджетными выводами и утвержден Кабинетом министров 1 декабря, однако финальный текст документа со всеми поправками до сих не обнародован.

Доработанный правительством ко второму чтению проект по сравнению с первоначальным вариантом предполагал увеличение доходов госбюджета на 37 млрд грн, расходов – на 41 млрд грн, дефицита – на 3,9 млрд грн, до 81,8 млрд грн.

В процессе доработки проекта в правительстве ухудшили показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидаемых ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне - 3%.