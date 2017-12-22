Альфа-Банк и Укрсоц могут объединиться через 1-2 года – топ-менеджер

Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк могут объединиться в течение ближайших двух лет.

Об этом в интервью Realist'у сообщил генеральный менеджер Альфа-Банка Украина Иван Свитек.

"Мы синхронизируем и унифицируем все процессы, продукты, подходы и даже зарплаты сотрудников, чтобы два банка находились в одной системе координат. В плане интеграции мы значительно продвинулись. Это уже не два абсолютно разных банка как год назад. Мы все больше становимся похожими на близнецов, при этом заимствуя друг у друга самое лучшее. А вот на полное юридическое слияние потребуется еще год-два", - сказал он.

Что касается Альфа-Банка Украина, то, по словам Свитека, в 2017 году финучреждение продемонстрирует наибольший доход в своей истории и покажет прибыль.

"Первые три квартала этого года мы завершили с прибылью в 23,7 млн грн", - сказал банкир.

Основными задачами Альфа-Банка Свитек назвал повышение доходности бизнеса, реструктуризацию плохих активов и развитие новых продуктов.

Топ-менеджер Альфа-Банка выразил сожаление относительно того, что множество законодательных инициатив, разработанных за последнее время и призванных оптимизировать деятельность банковского сектора, так и не были приняты Верховной Радой.

"За последние годы накоплено очень много законодательных инициатив относительно банковской системы и финансового рынка. Но они, к сожалению, так и не были приняты в парламенте. Например, усовершенствование защиты прав кредиторов или урегулирование валютной ипотеки – вопросы, которые нужно было решить еще позавчера. В то же время, в Украине регулирование банковской сферы более жесткое, чем в Европе. Повышение надежности и прозрачности банков – важная мера, но излишняя зарегулированность, как правило, становится контрпродуктивной", - сказал банкир.

В ноябре Альфа-Банк Украина сообщил о том, что в процессе объединения с Укрсоцбанком сохранит сеть отделений данного финучреждения.

В октябре 2016 года Альфа-Групп стала владельцем 99,9% акций Укрсоцбанка. До этого Укрсоцбанк контролировался итальянской UniCredit.