28 за доллар: гривня достигла психологической отметки на межбанке

В пятницу, 22 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,97/28,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,15/33,19 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4743/0,4749 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 27,9678 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 130 сделок на сумму 71,78 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,90 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,09/33,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 грн/рубль.