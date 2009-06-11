Банк Бразилии снизил учетную ставку до 9,25%

Центробанк Бразилии снизил базовую учетную ставку рефинансирования до 9,25%. Такое решение было принято на заседании Комитета по монетарной политике (Copom) ЦБ Бразилии, сообщает РИА Новости..

Это решение стало четвертым подряд снижением процентной ставки за последние месяцы и позволило установить рекорд для бразильской экономики по этому показателю, ранее не опускавшемуся ниже уровня 10,25%.

С начала этого года базовая учетная ставка рефинансирования в Бразилии потеряла уже 4,5% вслед за общемировой тенденцией с момента банкротства банка Lehman Brothers в сентябре этого года.

Большинство аналитиков ожидали продолжения курса Центробанка на снижение базовой учетной ставки рефинансирования, однако не прогнозировали достижения уровня 9,25% до конца года.