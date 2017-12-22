Гройсман: повышение соцстандартов должно зависеть не от печатного станка, а от роста экономики

Повышение социальных стандартов в Украине должно базироваться на росте экономике, а не на печатании денег и увеличении денежной массы в стране.

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Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Наше правительство абсолютно четко отстаивает позиции повышения социальных стандартов. Но мы четко понимаем, что оно должно зависеть не от печатного станка, который печатает деньги, а от развития национальной экономики», - сказал премьер.

Он напомнил, что правительство в прошлом году подняло минимальную зарплату до 3,2 тыс. грн, в 2018 году она будет повышена еще на 523 грн до 3,723 грн.

"У нас много задач, но драйвером этого является национальная экономика", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 грн. Бюджет на 2018 год предусматривает повышение минимальной зарплаты до 3723 грн.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3200 грн.