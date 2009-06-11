Иена снизилась к евро

Курс японской иены в четверг 11 июня вот уже третий день подряд продолжает понижаться по отношению к единой европейской валюте. На фоне новых признаков скорейшего чем ожидалось восстановления мировой экономики, инвесторы проявляют больше интереса к покупкам евро, сообщает www.k2kapital.com .

Сегодня за один евро предлагают 137,54 иены, а не 137,21 иены как вчера вечером на торгах в Нью-Йорке. К американскому доллару иена немного укрепилась – с 98,12 иены/доллар до 98,07 иены/доллар. Курс доллара, между тем, понижается по отношению к евро – с $1,3984 за евро накануне до $1,4024 за евро.

Сегодня особенным спросом пользуется также новозеландский доллар, который укрепляет свои позиции по отношению ко всем наиболее торгуемым валютам. Поводом для повышенного спроса стало решение новозеландского центробанка оставить учетную ставку на прежнем уровне впервые в этом году. Кроме того, ЦБ заявил о то, что ожидает начала восстановления экономики. На этом фоне курс новозеландского доллара по отношению к его американскому "собрату" повысился на 1,7% до 63,63 американских центов, а к иене – на 1,5%, до 62,40 иены.