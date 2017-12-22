Премьер заявляет о стабильной работе "ПриватБанка"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о стабильной работе национализированного в декабре 2016 года "ПриватБанка".

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"ПриватБанку" ничего не угрожает, он работает абсолютно ритмично", - сказал Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь решением Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.