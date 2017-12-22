НБУ для поддержки гривни продал банкам 43 миллиона долларов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 22 декабря, продал банкам 42,9 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,9306 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 73,6 млн долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 12:30 установился на уровне 27,9584 грн/долл.

Справка УНИАН. Сегодня, 22 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:30 установились на уровне 27,93/27,95 грн/долл.

Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.