НБУ: снижении инфляции в мае обусловлено низким уровнем спроса

Снижение инфляционного давления в мае текущего года было вызвано прежде всего низким уровнем совокупного спроса в экономике, охлаждением кредитной активности банков, умеренной фискальной и монетарной политикой, а также сезонностью формирования цен на продукты питания.

Об этом говорится в аналитической записке «Анализ инфляции» за май 2009 года, размещенной на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ напомнили, что в мае продолжилась тенденция к снижению потребительской инфляции (в годовом измерении индекс потребительских цен (ИПЦ) снизился на 0,9 п.п. – до 14,7%, за месяц вырос на 0,5%). В целом за январь-май рост цен составил 7,4%, что почти вдвое ниже значения за аналогичный период прошлого года (14,6%).

В условиях сдержанного влияния фискальной и монетарной политики, а также стабилизации курса гривни к основным иностранным валютам базовая инфляция, которая показывает влияние факторов спроса, в мае составила 0,6%, уменьшившись в годовом измерении на 1,5 п.п. – до 20%.

В результате стабилизации курса гривни к иностранным валютам темпы роста узкой базовой инфляции (изменение цен непродовольственных товаров за исключением топлива, индикатор импортированной инфляции), которые отображают влияние на инфляционные процессы курсовой политики, замедлились за месяц на 0,4 п.п. – до 17,1% в годовом измерении. При этом значение узкой базовой инфляции, которое в мае составляло 0,2%, является самым низким с июля в 2008 года.

Инфляция расходов (которую можно охарактеризовать показателем небазовой инфляции – изменение цен продовольственных товаров, которые не прошли промышленной обработки, административных услуг и топлива) в мае составила 0,4%, продолжая двигаться по нисходящей траектории (в годовом измерении снизилась на 0,4 п.п. – до 9,1%), что является следствием дефляционных тенденций на рынках отдельных продовольственных товаров, в том числе в результате высокого урожая в прошлом году.

Также сообщается, что снижение ИПЦ на 0,7% в мае привело к его уменьшению в годовом измерении сразу на 4,4 п.п. – до 1,9%, что является самым низким значением с апреля 2002 года.

Замедление промышленной инфляции, которое длится девятый месяц подряд, является следствием значительного перегрева сырьевых рынков в первом полугодии 2008 года (рост цен в январе-мае прошлого года составил 24,2%). Высокие темпы падения уровня промышленной инфляции также обусловлены статистическим эффектом высокой базы.

Фискальная политика продолжает сдерживающим образом влиять на инфляционные процессы. Так, несмотря на рост кассовых расходов сводного бюджета в феврале и марте к аналогичному периоду прошлого года на 21,7% и 22,4% соответственно (расчетный лаг влияния на потребительские цены – 3 месяца), годовые темпы роста расходов в январе-марте текущего года (16%) были в три раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (48,9%). При этом остаток средств правительства в национальной валюте в мае вырос на 1,6 млрд. грн. – до 5 млрд. грн.

Кроме того, в аналитической записке отмечается, что монетарная политика НБУ способствовала сдерживанию инфляции спроса путем сохранения высоких процентных ставок по операциями рефинансирования. Постепенное возобновление роста монетарной базы (в апреле-мае – рост на 4%, с начала года – снижение на 2,7%) выступало фактором, который компенсировал снижение ресурсной базы (в апреле-мае денежная масса выросла всего на 0,9%, с начала года снизилась на 9,2%). В целом рост денежной массы в годовом измерении по итогам мая составил 9%, что значительно ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года (31,1%).