«Родовид Банк» уменьшит уставный капитал на 434 млн.грн.

Временный администратор «Родовид Банка» 5 июня т.г. принял решение об уменьшении уставного капитала банка на 434,217 млн. грн. – до 783 тыс. грн. путем уменьшения номинальной стоимости акций с 1000 грн. до 1,8 грн.

Об этом сообщается на официальном сайте ГКЦБФР.

Согласно сообщению, размер регулятивного капитала банка достиг отрицательного значения и стал меньше, чем размер уставного капитала.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел в ОАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

На сегодняшний день временным администратором в банке является член правления Нацбанка, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ.

10 июня Кабинет Министров принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 апреля составляли 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом банка является Сергей БУБКА.