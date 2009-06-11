ВВП Японии достиг 54-летнего минимума

ВВП Японии в I квартале 2009г. в реальном выражении, по окончательным данным, упал на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении падение японского ВВП составило 14,2%. Такие данные опубликовал сегодня Институт экономических и социальных исследований правительства страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что ВВП Японии сократится на 4%. При этом предварительные данные свидетельствовали о том, что в годовом исчислении спад японского ВВП составил 15,2%.

Данные по ВВП Японии за январь-март 2009г. оказались значительно хуже соответствующих данных по экономикам зоны евро и США. Экономика стран зоны обращения евро сократилась в I квартале с.г. по сравнению с предыдущим кварталом на 2,5%, а экономика США, по уточненным данным, - на 5,7%.

Тяжесть последствий мирового финансового кризиса для Японии аналитики связывают с сильной зависимостью экономики страны от экспорта.

Зафиксированное квартальное сокращение японской экономики стало крупнейшим с 1955г., когда в стране начали публиковать эту статистику.