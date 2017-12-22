Гройсман о гривне: стабилизируется в январе

Колебания курса гривни, в результате которых стоимость доллара в обменных пунктах в Украине достигла 28 гривень, носят сезонный характер, а ситуация стабилизируется в январе.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам 2017 года.

"Колебания курса - абсолютно сезонный характер. В январе ситуация стабилизируется, вы об этом знаете", - сказал премьер.

Справка УНИАН. Сегодня, 22 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:30 установились на уровне 27,93/27,95 грн/долл.

Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.