Правление «БГ Банка» возглавил Кикориа

Решением наблюдательного совета ОАО «БГ Банк» от 5 июня т.г. председателем правления банка назначен Муртаз КИКОРИА вместо Константина ПОЛОСКОВА.

Об этом сообщается на официальном сайте ГКЦБФР.

Согласно сообщению, К.ПОЛОСКОВ занимал данную должность с июня 2008 года. Акциями банка не владеет.

М.КИКОРИА (акциями банка не владеет) назначен на должность с 9 июня т.г. Он вступит в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины. До назначения занимал должность заместителя председателя правления АО «Банк Грузии» (октябрь 2008 г. – май 2009 г.) и председателя ревизионной комиссии «БГ Банка».

Справка УНИАН. В 2007 году Банк Грузии приобрел 98,5% акций ОАО «УБРП». В ноябре 2008 года в Государственный реестр было внесено название «БГ Банк».

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 г. активы банка составляли 1,34 млрд. грн., обязательства – 1,042 млрд. грн., собственный капитал – 298 млн. грн., уставный капитал – 265 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам первого квартала составила 538 тыс. грн.

По данным НБУ, 99,395% акций «БГ Банка» принадлежат JSC "Bank of Georgia".