МВФ готов оказать Молдавии любую необходимую помощь

Международный валютный фонд (МВФ) в условиях продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса готов оказать Молдавии любую необходимую помощь - от технического содействия и политических консультаций до "финансовой поддержки, если новое правительство ее запросит". Такое заверение дал руководитель миссии МВФ Грэм Джастис по завершении визита в Кишинев, проходившего 28 мая - 8 июня.

Выводы, к которым пришла миссия, довольно тревожны. По ее оценкам, реальный ВВП Молдавии в нынешнем году сократится "по меньшей мере на 9%". Имеются "тревожные признаки дефляции". Приток капиталов в страну, в том числе в виде денежных переводов, резко обмелел, в результате чего формируется "крупный дефицит внешнего финансирования". Бюджетный дефицит по итогам года должен превысить 11% ВВП. Интервенции для защиты национальной валюты на рынке обошлись бюджету более чем в 500 млн. долл., "ослабили конкурентоспособность и уменьшили ликвидность финансовой системы", - указал Г.Джастис.

Главной безотлагательной задачей для Кишинева МВФ, по его словам, считает "сохранение макроэкономической стабильности". Для этого, в частности, требуется "срочное исправление бюджета парламентом" - пусть и при сохранении социальных расходов. Без этого "перспективы глубокого и затяжного спада будут и далее нарастать", - предупредил представитель МВФ, переадет ПРАЙМ-ТАСС.