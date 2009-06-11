Евро в мире дорожает к доллару

Курс европейской валюты, падавший к доллару в понедельник и в среду, но росший к нему во вторник, утром в четверг снова продемонстрировал тенденцию к росту на опасениях инвесторов относительно состояния и перспектив экономики США и заявлениях представителя российского Центробанка, сообщает РИА Новости..

В ходе утренних торгов в Германии курс евро к доллару поднялся до 1,4045 доллара за евро по сравнению с 1,397 доллара в среду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Доллар остается под давлением на нескольких фронтах, - заявил агентству старший валютный аналитик Calyon Стюарт Беннет. - К этим (старым) основаниям для беспокойства добавились замечания России о том, что она сократит объем инвестиций в казначейские обязательства США".

Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев заявил днем ранее, что Банк России может сократить долю вложения международных резервов РФ в казначейские облигации США с нынешних 30%.

"Исторически сложилась высокая доля вложений в ценные бумаги суверенного долга, и американского особенно. Сейчас несколько будет сокращаться эта доля, поскольку открылось окно возможностей, прояснилась ситуация с зарубежными банками", - сказал Улюкаев, добавив, что ЦБ вновь будет наращивать долю вложений международных резервов РФ в депозиты иностранных банков и в операции РЕПО.

Он также напомнил, что в четвертом квартале до 10 миллиардов долларов будет вложено в облигации МВФ.

Улюкаев пояснил, что у Банка России нет цели по сокращению доли американских казначейских обязательств в международных резервах, но она объективно будет сокращаться за счет увеличения вложений в другие инструменты.