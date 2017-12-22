Гройсман назвал размер средней пенсии в следующем году

Средняя пенсия в Украине в 2018 году увеличится на 900 гривень и составит 2787 гривень. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам 2017 года.

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"Средняя пенсия у нас была 1886 гривень, а станет 2787 гривень. То есть плюс 900 гривень в следующем году – средняя пенсия по Украине", - сказал премьер.

Он добавил, что сейчас на повестке дня повышение пенсий военным пенсионерам.

"Сейчас наша правительственная команда работает с СНБО (Совет национальной безопасности и обороны – УНИАН), чтобы финализировать предложения",- сказал премьер.

Он напомнил, что средняя пенсия для военнослужащих в следующем году вырастет на 1,5 тысячи гривень.

По словам премьера, после утверждения законопроекта на СНБО его презентует президент.

"Даже если законопроект будет принят в январе или феврале, я буду настаивать, чтобы перерасчет пенсий был с января", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

В правительстве обещали, что сразу после принятия пенсионной реформы начнется разработка отдельного законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. Отмечалось, что проект будет подан в Верховную Раду к 1 ноября.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, законопроект должен быть согласован с силовыми ведомствами, затем его должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.

13 декабря правительство направило законопроект о повышении пенсий военным с 1 января 2018 года в Совет национальной безопасности и обороны.