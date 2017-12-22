Что будет с долларом и евро после выходных: Нацбанк снова опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2795,0921 (22 декабря – 2785,5935)

100 EUR – 3313,0227 (22 декабря – 3303,4353)

10 RUR – 4,7931 (22 декабря – 4,7569)

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Как сообщает УНИАН, 22 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,94/27,96 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,12/33,14 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,9509 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 630 сделок на сумму 487,42 миллиона гривень.