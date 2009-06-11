Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,6105/7,6275 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2454/0,2464, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6310/10,6545. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3982/1,3984 (среда – 1,4094/1,4096).

В среду Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре долла-гривня 7,6300.