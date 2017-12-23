Трамп подписал крупнейшую за 30 лет налоговую реформу в США

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о налоговой реформе, который предусматривает значительное урезание налогообложения для корпораций и богатых американцев.

Как передает Deutsche Welle, в то же время законопроект предусматривает меньшее сокращение налогов для всех остальных.

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"Я смотрел утром новости и везде говорили, " сдержит ли он обещание, подпишет ли законопроект до Рождества?", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Кроме того, Трамп подписал временный законопроект о федеральном финансировании, который будет действовать до 19 января. Этот документ был необходим для того, чтобы правительство могло продолжать работать.

Конгресс США поддержал налоговую реформу Трампа в окончательном голосовании в среду, 20 декабря, и передал документ на подписание президенту. В целом реформа предусматривает сокращение налогов на сумму 1,5 триллиона долларов. Она считается важнейшим экономическим проектом Дональда Трампа, ее активно поддерживают представители бизнеса. Последний раз налоговая реформа таких масштабов в США состоялась в 1986 году.

Критики, в частности демократы, указывают на то, что больше всего от реформы выиграют крупные корпорации и богатые американцы, а проиграют - бедные слои населения и представители среднего класса, которым в конечном счете, возможно, придется платить в казну больше, чем сейчас. Еще одним негативным последствием предложенной Трампом налоговой реформы может стать стремительный рост государственного долга США, предостерегают критики.