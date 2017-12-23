На съезде "Единой России" заявили о более 20 миллионах россиян за чертой бедности

Снижение уровня дохода россиян продолжается – уже 20,3 млн жителей РФ находятся за чертой бедности.

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Об этом сообщила Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Мы фиксируем, хоть и не такое как было ранее в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4% – это достаточно высокий показатель. Количество граждан, которые находятся за чертой бедности, – это 20,3 млн человек», – сказала Голикова, обратив внимание участников XVIІ съезда «Единой России» на проблему качества жизни россиян.

Как сообщал УНИАН, в ноябре пошлого года Голикова дала прогноз, что в 2019 году около 20,5 миллиона россиян будут пребывать за чертой бедности.