На межбанке к 12:00 доллар подрос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6105/7,6275, а к 12:00 сузился спрэд – 7,6175/7,6250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2454/0,2464, а к 12:00 цены поднялись до 0,2457/0,2465. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 30,9422 (+0,0322).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3982/1,3984, а к 12:00 выросли до 1,4028/1,4030. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6310/10,6545, а к 12:00 цены ушли вверх – 10,6630/10,6870.