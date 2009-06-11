НБУ исключил «Премьербанк» из госреестра

Национальный банк Украины (НБУ) исключил АКБ «Премьербанк» (г. Днепропетровск) из Государственного реестра банков. Об этом говорится в письме НБУ своим территориальным управлениям, а также коммерческим банкам, которым располагает УНИАН.

Решение было принято Комиссией НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков 5 июня в связи с завершением процедуры ликвидации АКБ «Премьербанк».

Как сообщал УНИАН, с 11 марта 2005 года, в соответствии с постановлением НБУ №71 от 10 марта 2005 года, отозвана лицензия АКБ «Премьербанк».

В середине февраля 2004 года в Премьербанке разгорелся кризис, и банк, по заявлениям НБУ, прекратил выполнять обязательства перед клиентами и партнерами.

8 сентября 2004 года в Киеве состоялось заседания правления Нацбанка, на котором было принято решение о принятии "Программы финансового оздоровления АКБ «Премьербанк».

Справка УНИАН. АКБ «Премьербанк» (г. Днепропетровск) был зарегистрирован Нацбанком Украины 22 июня 1994 года как самостоятельный акционерный коммерческий банк.

По данным НБУ на 1 июня 2009 года, в состоянии ликвидации находилось 11 банков, из них 8 банков ликвидируются по решению НБУ, 3 - по решению хозяйственных (арбитражных) судов.