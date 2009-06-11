Украинские банки в убытке

Украинские банки в январе-мае текущего года получили убыток в размере 7,1 млрд. грн., тогда как за пять месяцев 2008 года прибыль банков составила 4,3 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков за пять месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,5 раза – до 61 млрд. грн., расходы -– почти в 2 раза, до 68,1 млрд. грн.

По данным НБУ, из общего объема доходов банков процентные доходы составили 52,2 млрд. грн. (85,5% от общих доходов), комиссионные доходы – 6,6 млрд. грн. (10,8%), другие доходы – 2,2 млрд. грн.

В общем объеме расходов банков процентные расходы составили 28,8 млрд. грн. (42,3% от общих расходов), отчисления в резервы – 23,7 млрд. грн. (34,8%), комиссионные расходы – 1 млрд. грн. (1,5%), другие расходы – 15,2 млрд. грн.

Собственный капитал банков с начала года сократился на 2,263 млрд. грн. и на 1 июня т.г. составил 117 млрд. грн., или 13,6% банковских пассивов.

В структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 76,9%, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 1,6%, эмиссионные разницы – 5,1%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 12,6%, результаты прошлых лет – 0,6%, результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, – 0,3%, результаты текущего года – "минус" 6,1%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 9%.

Обязательства банков с начала года сократились на 7% – до 746 млрд. грн.

Средства физических лиц в банках с начала года сократились на 21,9 млрд. грн. и на 1 июня т.г. составили 191,3 млрд. грн., или 25,6% от общего объема обязательств.

Средства субъектов хозяйствования с начала года сократились на 25,3 млрд. грн. и на 1 июня составили 118,6 млрд. грн.

Срочные средства населения составляют 149,7 млрд. грн., или 78,2% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 41,6 млрд. грн., или 21,8%.

По состоянию на 1 июня 2009 года активы банков составляли 863 млрд. грн., общие активы – 933,2 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 80%.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле т.г. убыток украинских банков составил 9,2 млрд. грн.