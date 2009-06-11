Банки закрывают филиалы

Банковская сеть за май сократилась на 28 филиалов, с начала года – на 103 – до 1211 филиалов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

За май количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, сократилось на 1 банк до 184 банков (Нацбанк принял решение об отзыве лицензии и начале процедуры ликвидации банка «Причерноморье» - УНИАН).

Из банков, имеющих лицензию, 159 банков (86,4% от общего количества) - акционерные общества (из них 128 банков (69,6%) - открытые акционерные общества, 31 банк (16,8%) - закрытые акционерные общества), 25 банков (13,6%) - общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации находятся 11 банков, из них 8 банков ликвидируются по решению НБУ, 3 - по решению хозяйственных (арбитражных) судов.