Минфин выплатил 38 млн. долл. дохода по евробондам-2003

Министерство финансов Украины 10 июня т.г. осуществило очередную выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2003 года на сумму 38,25 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

В 2003 году Украина осуществила выпуск евробондов на сумму 1 млрд. долл. с погашением в 2013 году. Процентная ставка составила 7,65% годовых.