У Гройсмана назвали зарплату, которая остановит трудовую эмиграцию украинцев в Европу

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко назвал размер заработной платы, которая бы остановила массовый выезд трудовых мигрантов в Польшу и страны восточной Европы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам Зубко, сейчас в Польше работает более миллиона украинцев. В свою очередь, строительство новых предприятий в странах Восточной Европы теперь непосредственно рассчитано на трудовую миграцию из Украины.

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"Официальные цифры относительно украинцев, которые работают заграницей мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине в сравнении с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату – 800-1000 евро, или 25-30 тысяч грн. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт, и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине", - рассказал Зубко.