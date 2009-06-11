Расходы на рекламу в США в I квартале упали на 14%

В США в I квартале расходы на рекламу на телевидении, в печатных и онлайн-изданиях упали на 14% до $30,18 млрд. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит k2kapital статью Wall Street Journal, которая публикует исследование компании TNS Media Intelligence.

Тем не менее, в последние недели наметилась положительная тенденция на рынке рекламы в СМИ. И все же падение оказалось гораздо более сильным, чем ожидали многие аналитики. По словам главы исследовательского департамента TNS, "это наихудший квартал за последние 10 лет".

Между тем, интернет-реклама стала в I квартале этого года единственным сектором рынка, где отмечен рост. Включая баннерные объявления, он составил 8,2%, говорится в отчете компании. Другие исследователи приводят другие результаты. В частности, PricewaterhouseCoopers заявил на прошлой неделе, что американский рынок интернет-рекламы сократился за отчетный период на 5% до $5,5 млрд.

Что касается ожиданий на II квартал текущего года, то многие эксперты настроены пессимистично по поводу восстановления рекламного рынка. По их мнению, для достижения положительных показателей понадобится время. Улучшение может наступить во II половине 2009 года, считают аналитики.