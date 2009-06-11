Ухудшение качества банковских кредитов остановится во II квартале
Astrum Investment Management
Если Национальный банк Украины позднее подтвердит свои предварительные данные, это станет признаком того, что ухудшение качества банковских кредитов остановится во втором квартале 2009 года.
Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил аналитик Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.
Однако при этом аналитик не ожидает быстрого улучшения качества активов банков в этом году и сохраняет свой прогноз их чистого убытка по итогам 2009 года на уровне 5 млрд. грн.
Я.СТЕЦИК также отметил, что в прошлом месяце банки получили чистую прибыль в размере 1,9 млрд. «Такой результат может указывать на прекращение ухудшения качества кредитных портфелей банков в мае», - считает аналитик.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на НБУ, украинские банки в январе-мае текущего года получили убыток в размере 7,1 млрд. грн., тогда как за пять месяцев 2008 года прибыль банков составила 4,3 млрд. грн.
Доходы банков за пять месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,5 раза – до 61 млрд. грн., расходы -– почти в 2 раза, до 68,1 млрд. грн.
По данным НБУ, из общего объема доходов банков процентные доходы составили 52,2 млрд. грн. (85,5% от общих доходов), комиссионные доходы – 6,6 млрд. грн. (10,8%), другие доходы – 2,2 млрд. грн.
В общем объеме расходов банков процентные расходы составили 28,8 млрд. грн. (42,3% от общих расходов), отчисления в резервы – 23,7 млрд. грн. (34,8%), комиссионные расходы – 1 млрд. грн. (1,5%), другие расходы – 15,2 млрд. грн.
Собственный капитал банков с начала года сократился на 2,263 млрд. грн. и на 1 июня т.г. составил 117 млрд. грн., или 13,6% банковских пассивов.
В структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 76,9%, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 1,6%, эмиссионные разницы – 5,1%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 12,6%, результаты прошлых лет – 0,6%, результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, – 0,3%, результаты текущего года – "минус" 6,1%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 9%.
Обязательства банков с начала года сократились на 7% – до 746 млрд. грн.
Средства физических лиц в банках с начала года сократились на 21,9 млрд. грн. и на 1 июня т.г. составили 191,3 млрд. грн., или 25,6% от общего объема обязательств.
Средства субъектов хозяйствования с начала года сократились на 25,3 млрд. грн. и на 1 июня составили 118,6 млрд. грн.
Срочные средства населения составляют 149,7 млрд. грн., или 78,2% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 41,6 млрд. грн., или 21,8%.
По состоянию на 1 июня 2009 года активы банков составляли 863 млрд. грн., общие активы – 933,2 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 80%.