В Украине осталось всего 4 миллиардера

Количество миллиардеров в Украине уменьшилось с 23 до 4, при этом Ринат АХМЕТОВ по-прежнему остается не только самым богатым украинцем, но и самым богатым человеком на территории бывшего СССР, несмотря на то, что стоимость активов, принадлежащих бизнесмену, за год снизилась на 70%.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор журнала «Корреспондент» Виталий СЫЧ.

Он отметил, что подготовленный журналом совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинг ТОП-50 самых богатых украинцев показал, что состояния крупнейших промышленников и предпринимателей в 2009 году стали значительно меньше по сравнению с 2006 годом, с которого «Корреспондент» ведет историю оценки активов в Украине. Многие миллионеры и миллиардеры в Украине за несколько месяцев этого года откатились как минимум на четыре-пять лет назад.

Как сообщил В.СЫЧ, лидером падения в 2009 году (минус 19 позиций в рейтинге) оказался Роман ЛУНИН, владелец сети «Велика Кишеня», состояние которого за год сократилось в 11 раз – до 93 млн. долл. Также стоит отметить, что состояние Дмитрия ФИРТАША за год уменьшилось с 2,9 млрд. долл. до 255 млн. долл., и как следствие - минус 14 позиций в рейтинге. Валерий ХОРОШКОВСКИЙ потерял 7 позиций в рейтинге, при этом его состояние уменьшилось с 1,6 млрд. долл. до 223 млн. долл.

В. СЫЧ подчеркнул, что в целом из 23 миллиардеров в 2008 году в списке самых богатых осталось лишь четверо. Это традиционно донецкий бизнесмен Ринат АХМЕТОВ (за год состояние уменьшилось с 31,1 млрд. долл. до 9,6 млрд. долл.), его днепропетровский коллега Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (состояние уменьшилось с 6,6 млрд. долл. до 2,2 млрд. долл.) и два других выходца из Днепропетровска - Виктор ПИНЧУК (состояние уменьшилось с 8,8 млрд. долл. до 2,2 млрд. долл.) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (состояние уменьшилось с 6,2 млрд. долл. до 1,7 млрд. долл.). Стоит отметить, что год назад вторая позиция в рейтинге принадлежала В.ПИНЧУКУ.

Константин ЖЕВАГО сохранил 5 позицию в рейтинге, при этом его состояние уменьшилось с 5,2 млрд. долл. до 919 млн. долл.

6-ю, 7-ю и 8-ю позиции рейтинга заняли Сергей ТАРУТА, Виталий ГАЙДУК и Олег МКРТЧАН (состояние каждого из них уменьшилось с 2,4 млрд. долл. до 753 млн. долл.), которые ранее занимали 11-ю, 12-ю и 13-ю позиции рейтинга соответственно.

С 10 на 9 позицию в рейтинге переместился Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, состояние которого за год уменьшилось с 2,6 млрд. долл. до 620 млн. долл.

Первую десятку рейтинга замыкает Владимир БОЙКО, который ранее занимал 8-ю позицию. Его состояние уменьшилось с 3,2 млрд. долл. до 606 млн. долл.

Как отметил В. СЫЧ, больше всего за год пострадали те, кто работает в банковской сфере. Список ТОП-50 покинули шесть банкиров. Из десяти банкиров остались всего четверо, да и те в совокупности потеряли в активах 79%.

Банкиров в списке потеснили представители аграрного сектора и пищевой промышленности. Сейчас в рейтинге 14 человек, так или иначе связанных с сельским хозяйством или производством продуктов питания. Самый богатый из них Юрий КОСЮК, который занимает 12-ю позицию рейтинга. Его состояние оценивается в 531 млн. долл. (против 1,5 млрд. долл. годом ранее).

Также главный редактор «Корреспондента» сообщил, что скорость падения украинских миллиардеров и миллионеров в этом году была втрое выше, чем в среднем по миру. В то время как самые состоятельные украинцы за год в среднем обеднели на 75%, миллиардеры во всем мире за последние 12 месяцев, по данным журнала Forbes, в среднем потеряли лишь 23% стоимости своих активов.

Стоит отметить, что порог вхождения в число 50 самых богатых украинцев опустился с 271 млн. долл. в прошлом году до 65 млн. долл. в этом.

При этом сообщается, что Партия регионов остается «самой зажиточной» общественно-политической организацией. Так, 13 человек из списка ТОП-50 имеют партбилеты регионалов. В сумме их капитал в этом году оценивается в 11,4 млрд. долл. Ближайший “преследователь” Партии регионов — Блок Юлии Тимошенко. В рядах БЮТа всего пять участников рейтинга, которые в совокупности владеют 2,45 млрд. долл.

В.СЫЧ также подверг сомнению общепринятое мнение, что концентрация капитала в богатой олигархами России — одна из самых высоких в мире. Так, если десять самых богатых россиян владеют предприятиями, которые в сумме стоят лишь немногим более 3% от ВВП РФ, то десятка самых богатых наших соотечественников обладает состояниями более чем в 10% от ВВП Украины.

В целом В. СЫЧ подчеркнул, что если состояния самых богатых украинцев будут сокращаться нынешними темпами, то в следующем году в Украине останется лишь один миллиардер. «Понятное дело, что это будет Ринат АХМЕТОВ», - сказал главный редактор «Корреспондента». При этом “входной билет” в список 50 самых богатых украинцев составит порядка 20 млн. долл.