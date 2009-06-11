Astrum: Дефицит сводного бюджета составит 5% ВВП

Дефицит сводного бюджета Украины в 2009 году составит 5% ВВП, говорится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management.

«Вчера правительство Украины признало факт существования значительного бюджетного дефицита. Ранее же Кабмин рапортовал о сбалансированном бюджете, что выглядело подозрительным в условиях очевидных финансовых проблем, связанных с кризисом», - отмечают аналитики.

Авторы обзора напоминают, что Международный валютный фонд (МВФ) недавно опубликовал совместный с украинскими властями доклад в рамках соглашений по программе stand by, который содержит данные о выполнении бюджета за четыре месяца текущего года. Согласно документу, дефицит бюджета достиг 1,5% ВВП, что, по мнению аналитиков, является тревожной тенденцией. Тем временем официальный дефицит сводного бюджета за первый квартал 2009 года составлял лишь 74 млн. грн.

Как отмечают аналитики, правительству удалось не выйти за промежуточный потолок дефицита государственного сектора, предусмотренного договоренностями с МВФ (22,5 млрд. грн.). Но в то же время Украина нарушила потолок бюджетного дефицита в размере 1% от ВВП по состоянию на декабрь 2008 года.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 10 июня заявил, что по итогам пяти месяцев 2009 года дефицит бюджета Украины по методике МВФ составил 17 млрд. грн., притом что плановый уровень дефицита был заложен в объеме 22,5 млрд. грн. Он уточнил, что в методике расчета дефицита МВФ включается также дефицит государственных предприятий, в том числе «Нафтогаза Украины», Пенсионного фонда и местных бюджетов.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

В апреле текущего года МВФ ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до "плюс" 1%, прогноз по инфляции – до 10%.