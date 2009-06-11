ВР завтра рассмотрит проект изменений в Бюджетный кодекс
17:45, 11 июня 2009Финансы
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А сегодня - отказалась
Верховная Рада завтра будет рассматривать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН, заметив, что этот вопрос завтра будет включен первым в повестку дня.
Сегодня депутаты отказались рассматривать данный законопроект.
Представитель фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК отметил, что данный законопроект был роздан народным депутатам только сегодня, а он содержит 600 поправок в Бюджетный кодекс. По его словам, в такой ситуации невозможно принимать важный законопроект.
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