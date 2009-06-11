Межбанк: доллар подрос

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6105/7,6275, к 12:00 сузился спрэд - 7,6175/7,6250. К закрытию ценовые уровни повысились до 7,6180/7,6260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:15 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,6100.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2454/0,2464, к 12:00 цены поднялись до 0,2457/0,2465. К закрытию торгов цены достигли верха - 0,2463/0,2470.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9250 (+0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3965/1,4060.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6310/10,6545, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6630/10,6870. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,6460/10,6835.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 761,86 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 275,261 млн. долл., продажи – 240,792 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара США – 195,818 млн. долл., продажа – 158,689 млн. долл. (курс – 7,6165/7,6212); покупка евро – 27,817 млн. евро., продажа евро – 27,318 млн. евро. (курс – 10,6652/10,707); покупка английского фунта – 3,902 млн. фунтов., продажа английского фунта – 4,028 млн. фунтов. (курс – 12,4884/12,4896); покупка рубля – 474,106 млн. руб., продажа рубля – 554,109 млн. руб. (курс – 2,45/2,46 грн. за 10 руб.).